الوصل يطلب البرازيلي أليكس سانتانا قائد بوتافوغو

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد مصدر مسؤول في نادي الوصل، أن "الإمبراطور" تقدم بعرض رسمي لنادي بوتافوغو البرازيلي، لضم قائد الفريق، أليكس سانتانا بداية من الموسم المقبل.

وأوضح لـ "الإمارات اليوم" أن سانتانا يعد ضمن خيارات عديدة مطروحة أمام شركة الوصل لكرة القدم، لتدعيم "الإمبراطور" بالتعاقد مع لاعبين أجانب مميزين.

وعلمت "الإمارات اليوم" أن الوصل طلب التعاقد مع سانتانا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 700 ألف دولار، بعقد يمتد حتى يونيو 2021.

ويعد أليكس سانتانا من أبرز لاعبي بوتافوغو، إذ يبلغ من العمر 25 عاماً، ويتميز بإجادته اللعب في وسط الملعب، وكصانع ألعاب.

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