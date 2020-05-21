رجل أعمال إماراتي يستحوذ على نادٍ فرنسي مقابل يورو واحد

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية عن قيام رجل أعمال إماراتي، لم يتم الكشف عن هويته، بالاستحواذ على نادي إيه إس بيزييه الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي مقابل يورو واحد، على حد تعبيرها.

وقالت الصحيفة: «إن ملياردير إماراتياً ضمن مجموعة من المستثمرين، يطالب بالاستحواذ بشكل كامل على النادي الفرنسي، بعدما تم دفع مبلغ رمزي قيمته يورو واحد، لإسقاط الديون المتراكمة على النادي».

وأضافت: «العرض الإماراتي مستمر حتى نهاية الشهر الجاري، إذ من المتوقع أن تحدث طفرة كبيرة في النادي الذي تم تأسيسه في 2007».

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