الشارقة يجدد عقد الظنحاني لموسمين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن نادي الشارقة على حسابه عبر "توتير" تجديد عقد لاعبه علي الظنحاني لموسمين إضافيين، في ظل المستوى المتطور الذي ظل قدمه اللاعب مع الشارقة خلال الفترة الماضية.

وقال الظنحاني في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الشارقة إن ارتداء شعار الشارقة فخر وامنية يحلم بها كل لاعب.

وأشار إلى أنه يعيش فترته الذهبية مع "الملك" والتي شهدت التتويج بثنائية الدوري والسوبر، موجهاً جزيل شكره لإدارة النادي وشركة الكرة والقائمين على شؤون الفريق الأول لثقتهم بإمكانياته.

حضر مراسم توقيع العقد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بدر أحمد الحمادي، ومدير شؤون الاحتراف إبراهيم سيف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news