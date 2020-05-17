70 مليون درهم شرط الوصل لانتقال ليما إلى النصر

المصدر: أحمد طارق - دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي النصر طلب من نادي الوصل التعاقد مع نجم «الإمبراطور»، فابيو ليما، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفضت شركة الوصل لكرة القدم العرض النصراوي، واشترطت الحصول على 70 مليون درهم، نظير انتقال ليما إلى «العميد»، خصوصاً أنه يعد من العناصر الأساسية في «الفهود» بآخر ست سنوات.

يأتي عرض «الأزرق»، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة النصر التعاقد مع سيباستيان تيغالي، إذ إن الأخير وليما انضما في يناير وفبراير الماضيين إلى المنتخب الوطني، والتعاقد معهما يعد أبرز صفقات «ميركاتو الصيف»، في حال اكتمال صفقة انضمام هداف الوصل إلى النصر.

ليما من العناصر الأساسية في صفوف الوصل بآخر ست سنوات.

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