شباب الأهلي والوحدة والجزيرة تتنافس على زوران

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت وسائل إعلام كرواتية عن أن مدرب العين السابق، زوران ماميتش، تلقى عروضاً من ثلاثة أندية في دوري الخليج العربي، لتولي تدريب أحدها بداية من الموسم المقبل. وأوضحت صحيفة «سبورتسكي» أن زوران اقترب من العودة إلى التدريب مرة أخرى، وترك منصبه الحالي مديراً رياضياً لدينامو زغرب، بعدما تلقى عروضاً من أندية شباب الأهلي والوحدة والجزيرة. وأضافت: «زوران تم ترشيحه لتدريب منتخب الإمارات، لكن المفاوضات توقفت بسبب أن اتحاد الكرة الإماراتي اشترط تولي المدرب المهمة لمدة ستة أشهر فقط».

وتابعت: «المدرب الكرواتي كان مرشحاً بقوة للعودة لتدريب العين، عقب إقالة مواطنه إيفان ليكو، لكن زوران قرر البقاء مع دينامو زغرب».

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