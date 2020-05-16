3 أندية اماراتية تخطب ود زوران.. توقف مفاوضات اتحاد الكرة مع المدرب الكرواتي

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشفت وسائل إعلام كرواتية عن أن مدرب العين السابق، زوران ماميتش تلقى عروضاً من ثلاثة أندية في دوري الخليج العربي، لتولي تدريب أحدهم بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة "سبورتسكي" أن الكرواتي زوران اقترب من العودة إلى التدريب مرة أخرى، وترك منصبه الحالي مديراً رياضياً لنادي لدينامو زغرب الكرواتي، بعدما تلقى عروضاً من أندية شباب الأهلي والوحدة والجزيرة.

وأضافت: "زوران تم ترشيحه لتدريب منتخب الإمارات، ولكن المفاوضات توقفت بسبب أن اتحاد الكرة الإماراتي اشترط تولي المدرب المهمة لمدة ستة أشهر فقط".

وتابعت: "المدرب الكرواتي كان مرشحاً بقوة للعودة لتدريب العين عقب إقالة مواطنه إيفان ليكو، ولكن زوران قرر البقاء مع دينامو زغرب".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news