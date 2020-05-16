أبوالشوارب: تيغالي «نصراوي» مقابل مبلغ عادي جداً

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف رئيس شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب، عن نجاح نادي النصر في التعاقد مع مهاجم الوحدة السابق والمنتخب الوطني، سيباستيان تيغالي، لموسمين مقابل مبلغ عادي جداً، على عكس ما يتردد حول ثمن اللاعب التعجيزي، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن العديد من أندية المقدمة حاول التعاقد مع اللاعب إلا أنه فضّل اللعب للنصر.

وقال أبوالشوارب لـ«الإمارات اليوم»: «تيغالي ليس مهاجماً عادياً، بل هو هداف من طراز فريد، والدليل أرقامه في مسابقة الدوري، إذ لم يغب عن فريقه في آخر موسمين أي مباراة في الدوري، وأحرز أكثر من 40 هدفاً في موسمين».

وأضاف: «يبحث النصر عن استبدال لاعب أجنبي، بناء على طلب مدرب الفريق، سيتم الإعلان عنه، كما استقبل نادي النصر عروض انتقال خاصة بأربعة لاعبين، هم: سالم صالح، محمد الجسمي، مبارك سعيد، خالد جلال، وجميعها عقود إعارة، وقد يكون أحدهم انتقالاً نهائياً، وهذا سيتوقف على طلب الفريق الفترة المقبلة واحتياجات المدرب».

وتابع: «قبل الموافقة على إعارة أي لاعب سنبحث في البداية عن مصلحة اللاعب حتى يذهب لمكان يلعب فيه ويوجد داخل المستطيل الأخضر، وهو الغرض الرئيس من الإعارة، ولكن القرار لم يتخذ بعد، ولا يوجد أي لاعب وقع مع أي نادٍ، وكل اللاعبين المواطنين مرتبطون بعقود مع النصر، ولا يبحث العميد عن ضم أي لاعب مواطن في الوقت الحالي، إلا إذا كان سيشكل إضافة حقيقية للعميد، ولكن يبقى فقط العمل على استبدال لاعب أجنبي من الثلاثي الموجود».

ويضم النصر ثلاثة لاعبين أجانب، هم: البرتغالي توزي، والهولندي كواس، والتشيلي بافيز، وهو ما يعني سعي النصر خلال هذه الفترة إلى التعاقد مع لاعبين أجنبيين بعد إنهاء التعاقد مع الإسباني نيغريدو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news