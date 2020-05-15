18 من مدربي السلة واليد في الشارقة ينتظمون في دورات عن بُعد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

انتظم 18 من مدربي الألعاب الجماعية بنادي الشارقة في السلة واليد، في دورات تدريبية تقام بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، وتنظمها إدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي، حتى 14 يونيو المقبل، ويحاضر فيها خبراء فنيون في مجال التدريب، وتعد مؤهلة لنيل شهادات معتمدة ومصدّقة من المجلس.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الجماعية في النادي، محمد عبيد الحصان، في تصريحات صحافية: «إدارة الألعاب الجماعية حريصة على الاستفادة من جميع الخبرات المتاحة، التي تضمن للمدربين مواصلة العمل على تطوير أدائهم».

وقال: «تم خلال الأيام الماضية ترشيح 18 من مدربي السلة واليد بالنادي، للانضمام إلى الدورات الأسبوعية التي تنظمها إدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي، والتي تقام من 11 مايو الجاري وحتى 14 يونيو المقبل».

وأضاف: «نحث مدربينا دائماً على تنمية قدراتهم، وتلقي الدروس العملية والنظرية، التي تصب بالتأكيد في مصلحة تطوير المهارات لديهم، خصوصاً أن الدورات الحالية تقام تحت إشراف نخبة من الخبراء والمدربين والفنيين المنتمين لمجلس الشارقة الرياضي، ووفقاً لمعايير وخبرات تنظيم الدورات التدريبية التخصصية».

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