مدرب «الشاطئية»: استبعدت إصابتي بـ «كورونا» لأنني رياضي.. أنصحكم بالالتزام

المصدر: سيد مصطفى - دبي

بدأ مدرب منتخب الكرة الشاطئية، محمد المازمي، أمس، فترة الحجر الصحي للتعافي من فيروس كورونا، بعد أن أثبتت الفحوص الطبية إصابته، جراء الاختلاط مع أشخاص حاملين للفيروس.

وقال محمد المازمي، لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت أولى مراحل العلاج لمدة 14 يوماً، في أحد الأماكن المعدة خصيصاً لحاملي الفيروس، وأتمنى أن يتحول الفيروس من إيجابي إلى سلبي».

وأضاف مدرب المنتخب: «انتقل لي المرض عن طريق الاختلاط بشخص حامل الفيروس، كنا نتدرب معاً بشكل يومي قبل الإفطار».

وأشار: «شعرت ببعض الآلام ووجود حمى وسعال جاف مع كحة مستمرة وشديدة، اعتقدت أنه إرهاق عابر فقط، ورجحت على الأغلب أن أكون مصاباً بنزلة برد، واستبعدت بشكل تام أن يكون الأمر متعلقاً بفيروس كورونا، لاسيما أنني رجل رياضي وأحافظ بشكل دائم على التدريبات اليومية، فقررت أن أجري التحليلات اللازمة، واكتشفت أنني حامل لهذا المرض».

ويعد المازمي ثالث رياضي يصاب بفيروس كورونا، بعد لاعب نادي الإمارات محمد جمال، وإداري فريقي الشباب والناشئين للكرة الطائرة بنادي النصر، غانم الطاهري، الذي توفي بسبب إصابته بالفيروس، بعد أن كان يعاني في السابق مرض الربو.

وأوضح المازمي: «صراحة أعراض هذا الفيروس قوية على أي شخص سليم، فأنا رغم كوني رياضياً، فإنني أشعر بآلام شديدة، قد لا يقوى عليها كبار السن أو من هم مصابون ببعض الأمراض الأخرى، لذلك نصيحتي للجميع الابتعاد عن الاختلاط حتى نعبر تلك المرحلة الصعبة».

ولفت: «أقول للجميع الزموا البيوت ولا تخرجوا منها لأي سبب مهما كان، الاختلاط بأقرب الناس حولك قد يكون ضاراً دون أن تشعر، أتمنى أن يستشعر الجميع صعوبة هذا المرض ويتعاملوا معه بحذر شديد، وهذه النصيحة قدمتها لكل من اتصل للاطمئنان عليَّ، وفرصة أن أنقلها عبر وسائل الإعلام من شخص حامل للفيروس».

وزاد: «أنا على ثقة بأنه بوسعي أن أتغلب على العدوى التي تثير ذعراً عالمياً، وأود أن أقدم شكري لمن رعوني طبياً، فدولة الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً طبياً وإنسانياً يُحتذى في كيفية التعامل مع هذا الوباء، والتجهيزات الطبية التي تُشعر المريض بالأمان».

وسبق أن خاض مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية تجربة احترافية مع نادي شيوفك (بنياسز إس إي) المجري لمدة موسم واحد، في أول تجربة احترافية مع الأندية الأوروبية.

وحقق المازمي نجاحات كبيرة، خلال مسيرته مع منتخب الكرة الشاطئية.

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