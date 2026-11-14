3 مشاريع تفوز بتقديم حلول لتحديات طرحتها جهات حكومية وخاصة في دبي

فكرة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز تحديات أول 100 يوم من تأسيسها، وأخرى توظف الذكاء الاصطناعي للاستفادة من البيانات الفضائية، وثالثة تسهّل وصول أصحاب الهمم وكبار السن إلى الخدمات القضائية. هذه ثلاثة مشاريع فائزة قدمها رواد أعمال وطلبة إماراتيون ضمن النسخة الثانية من برنامج «مجلس المستقبل» لريادة الأعمال في دبي، لتقديم حلول عملية لتحديات طرحتها جهات حكومية وخاصة.

وفازت المشاريع الثلاثة، التي أُعلنت، أول من أمس، في مقر «رواد أعمال دبي»، ضمن البرنامج الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بهدف تمكين رواد الأعمال الشباب وتحفيزهم على تطوير أفكار مبتكرة قابلة للتنفيذ والتحول إلى مشاريع تجارية. وقدم مشروع «D100» حلاً للتحدي الذي طرحه بنك دبي التجاري، والمتعلق بتوفير الإرشاد والمشورة للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال أول 100 يوم من بدء أعمالها، وهي فترة تواجه خلالها الشركات تحديات تتعلق بإدارة عملياتها وتحديد احتياجاتها والتعامل مع متطلبات التأسيس.

وتقوم فكرة المشروع على متابعة أداء الشركة منذ اليوم الأول، وتقييم مسار أعمالها ورصد المؤشرات التي قد تكشف عن مخاطر أو تحديات تستدعي التدخل، إلى جانب تقديم النصح والتوجيه لمساعدة أصحاب الشركات على اتخاذ القرارات المناسبة ومعالجة المشكلات في مراحل مبكرة.

أما المشروع الثاني «بولاريس»، فيركز على توظيف الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات المتاحة ضمن مشاريع مركز محمد بن راشد للفضاء وتنظيمها، وإتاحتها للجهات والشركات الخاصة الراغبة في الاستفادة منها، بما يسهل الوصول إلى البيانات الفضائية وتوظيفها في مجالات واستخدامات مختلفة. ويستهدف المشروع الثالث «عزوة» أصحاب الهمم وكبار السن، من خلال تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويراعي احتياجاتهم، بهدف تسهيل وصولهم إلى الخدمات. ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى خدمات محاكم دبي، باعتبارها الجهة المتاحة عبر التطبيق في هذه المرحلة، بما يسهم في تيسير وصول الفئات المستهدفة إلى الخدمات القضائية.

وقال مدير إدارة حاضنات الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالعزيز المازمي، إن النسخة الثانية من برنامج «مجلس المستقبل» استقطبت نحو 300 طلب مشاركة، جرى اختيار 54 مشاركاً منها، توزعوا على تسعة فرق عمل، لتطوير حلول للتحديات التي تواجه جهات حكومية وخاصة، والعمل على تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع تجارية قابلة للتطبيق.

وأضاف المازمي لـ«الإمارات اليوم»، أن البرنامج يستهدف دعم رواد الأعمال من مختلف الفئات، مع التركيز على المواطنين، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة للمشاركة في تطوير حلول مبتكرة للتحديات القائمة.

وأوضح أن البرنامج يقوم على الجمع بين الجهات الحكومية والخاصة ورواد الأعمال الإماراتيين والطلبة، إذ تطرح الجهات تحديات تواجهها في أعمالها وخدماتها، فيما تعمل الفرق المشاركة على ابتكار حلول عملية لها، بمساعدة موجهين من الجهات المعنية وصناع القرار، يقدمون التوجيه والإرشاد خلال مراحل تطوير الأفكار وبناء نماذج الأعمال.

وقال المازمي إن قيمة الجوائز النقدية تبلغ 15 ألف درهم للفريق الفائز بالمركز الأول، و10 آلاف درهم للمركز الثاني، و7000 درهم للمركز الثالث، بهدف مساعدة الفرق الفائزة على بدء مشاريعها وتحويل أفكارها إلى أعمال تجارية.

وأكد أن الدعم لا يقتصر على الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، إذ تواصل المؤسسة العمل مع المشاركين بعد انتهاء البرنامج، وتتابع الأفكار التي ترى أنها قابلة للتطبيق، لمساعدتهم على تطويرها واستكمال متطلبات تحويلها إلى مشاريع تجارية.