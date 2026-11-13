3 مشاريع تفوز بتقديم حلول لتحديات لدى جهات حكومية وخاصة في دبي

فكرة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز تحديات أول 100 يوم من تأسيسها، وأخرى توظف الذكاء الاصطناعي للاستفادة من البيانات الفضائية، وثالثة تسهّل وصول أصحاب الهمم وكبار السن إلى الخدمات القضائية. هذه ثلاثة مشاريع فائزة قدمها رواد أعمال وطلبة إماراتيون ضمن النسخة الثانية من برنامج «مجلس المستقبل» لريادة الأعمال في دبي، لتقديم حلول عملية لتحديات طرحتها جهات حكومية وخاصة.

وفازت المشاريع الثلاثة، التي أُعلن عنها أول من أمس في مقر «رواد أعمال دبي»، ضمن البرنامج الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف تمكين رواد الأعمال الشباب وتحفيزهم على تطوير أفكار مبتكرة قابلة للتنفيذ والتحول إلى مشاريع تجارية.

وقدم مشروع «D100» حلاً للتحدي الذي طرحه بنك دبي التجاري، والمتعلق بتوفير الإرشاد والمشورة للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال أول 100 يوم من بدء أعمالها، وهي فترة تواجه خلالها الشركات تحديات تتعلق بإدارة عملياتها وتحديد احتياجاتها والتعامل مع متطلبات التأسيس.

وتقوم فكرة المشروع على متابعة أداء الشركة منذ اليوم الأول، وتقييم مسار أعمالها ورصد المؤشرات التي قد تكشف عن مخاطر أو تحديات تستدعي التدخل، إلى جانب تقديم النصح والتوجيه لمساعدة أصحاب الشركات على اتخاذ القرارات المناسبة ومعالجة المشكلات في مراحل مبكرة.

أما المشروع الثاني «بولاريس»، فيركز على توظيف الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات المتاحة ضمن مشاريع مركز محمد بن راشد للفضاء وتنظيمها، وإتاحتها للجهات والشركات الخاصة الراغبة في الاستفادة منها، بما يسهل الوصول إلى البيانات الفضائية وتوظيفها في مجالات واستخدامات مختلفة.

ويستهدف المشروع الثالث «عزوة» أصحاب الهمم وكبار السن، من خلال تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويراعي احتياجاتهم، بهدف تسهيل وصولهم إلى الخدمات. ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى خدمات محاكم دبي، باعتبارها الجهة المتاحة عبر التطبيق في هذه المرحلة، بما يسهم في تيسير وصول الفئات المستهدفة إلى الخدمات القضائية.

300 طلب للمشاركة

وقال مدير إدارة حاضنات الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المازمي، إن النسخة الثانية من برنامج «مجلس المستقبل» استقطبت نحو 300 طلب مشاركة، جرى اختيار 54 مشاركاً منها، توزعوا على تسعة فرق عمل، لتطوير حلول للتحديات التي تواجه جهات حكومية وخاصة، والعمل على تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع تجارية قابلة للتطبيق.

وأضاف المازمي لـ«الإمارات اليوم» أن البرنامج يأتي تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويستهدف دعم رواد الأعمال من مختلف الفئات، مع التركيز على المواطنين، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة للمشاركة في تطوير حلول مبتكرة للتحديات القائمة.

وأوضح أن البرنامج يقوم على الجمع بين الجهات الحكومية والخاصة ورواد الأعمال الإماراتيين والطلبة، إذ تطرح الجهات تحديات تواجهها في أعمالها وخدماتها، فيما تعمل الفرق المشاركة على ابتكار حلول عملية لها، بمساعدة موجهين من الجهات المعنية وصناع القرار، يقدمون التوجيه والإرشاد خلال مراحل تطوير الأفكار وبناء نماذج الأعمال.

وأشار إلى أن النسخة الثانية شهدت مشاركة ثماني جهات حكومية وخاصة، من بينها محاكم دبي، وشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وبلدية دبي، وبنك دبي التجاري، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وغيرها.

وأضاف أن المشاركين توزعوا على تسعة فرق، وضمت المجموعات رواد أعمال وطلبة، بما يتيح الجمع بين الخبرة العملية والأفكار الجديدة والاستفادة من اختلاف وجهات النظر في معالجة التحديات المطروحة.

ولفت إلى أن مشاركة الطلبة إلى جانب رواد الأعمال تتيح تبادل الخبرات والتعلم المتبادل، إذ يقدم الطلبة أفكاراً ورؤى جديدة، فيما يسهم رواد الأعمال بخبراتهم العملية في تطويرها وتحويلها إلى نماذج أكثر قابلية للتطبيق.

3 أيام لتطوير الأفكار

وقال المازمي إن الفرق عملت على مدار ثلاثة أيام وفق نموذج العمل التجاري، من خلال تطوير الأفكار وتحديد احتياجات المشاريع والجوانب المرتبطة بتنفيذها، وإعداد خطط عمل تتناول الحلول المقترحة، قبل تقديم عروضها أمام لجان التحكيم في اليوم الختامي لاختيار الفرق الثلاثة الفائزة.

وأوضح أن قيمة الجوائز النقدية تبلغ 15 ألف درهم للفريق الفائز بالمركز الأول، و10 آلاف درهم للمركز الثاني، وسبعة آلاف درهم للمركز الثالث، بهدف مساعدة الفرق الفائزة على بدء مشاريعها وتحويل أفكارها إلى أعمال تجارية.

وأشار إلى أن النسخة الأولى من البرنامج استقطبت أكثر من 250 طلب مشاركة، جرى اختيار نحو 47 مشاركاً منها، وأسفرت المنافسات عن فوز ثلاثة فرق تحولت مشاريعها إلى أعمال تجارية قائمة.

وأضاف أن المشاريع التي انطلقت من النسخة الأولى تركز على مجالات الذكاء الاصطناعي والاستدامة والحلول القائمة على التكنولوجيا، لافتاً إلى أن هدف البرنامج يتجاوز تنظيم المسابقات وتطوير الأفكار إلى تحويل المشاريع القابلة للتطبيق إلى شركات تجارية.

دعم ما بعد المنافسة

وأكد المازمي أن الدعم لا يقتصر على الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، إذ تواصل المؤسسة العمل مع المشاركين بعد انتهاء البرنامج، وتتابع الأفكار التي ترى أنها قابلة للتطبيق، لمساعدتهم على تطويرها واستكمال متطلبات تحويلها إلى مشاريع تجارية.

وأضاف أن المؤسسة تعمل مع الفرق التسعة المشاركة في النسخة الثانية بعد انتهاء الفعالية، بغض النظر عن نتائج المنافسة، لإتاحة الفرصة أمام جميع المشاركين لتطوير أفكارهم والاستفادة من الخدمات المتاحة، متى كانت مشاريعهم قابلة للتنفيذ.

وفي ما يتعلق بالدعم المقدم لأصحاب المشاريع، أوضح أن المؤسسة تساعدهم في إجراءات تأسيس الشركات والتسجيل والترخيص، إلى جانب إعفاء المستفيدين من رسوم الترخيص لمدة خمس سنوات، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من خدمات حاضنات الأعمال وبرامج التمويل.

وأكد استمرار البرنامج من خلال إطلاق مسارات ونسخ جديدة تستقطب في كل مرة مجموعات جديدة من رواد الأعمال والطلبة، بما يوسع قاعدة المشاركة ويتيح تطوير المزيد من الأفكار والمشاريع التجارية.