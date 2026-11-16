لـ «أصحاب البصيرة».. 10 قصص جديدة من «كلمات»

بمبادرة جديدة لـ«أصحاب البصيرة»، احتفت مؤسسة كلمات بمرور 10 سنوات على عملها في دعم حق الأطفال في القراءة، عبر إطلاق 10 كتب قصصية جديدة بطريقة برايل، ضمن مشاركتها في الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي اختتم أمس، مقدّمةً للأطفال المكفوفين وضعاف البصر قصصاً من إصدارات ست دور نشر.

وعكس إطلاق الكتب التزام المؤسسة بإتاحة فرص أوسع للأطفال الذين يعتمدون على طريقة برايل لاكتشاف القصص، وتطوير مهاراتهم في القراءة، واكتساب الاستقلالية التي تمنحهم إياها القدرة على القراءة بأنفسهم.

وجاء الإطلاق ضمن برنامج انطلق في المعرض، وضمّ ورشاً لسرد القصص والأعمال اليدوية، وأنشطة للقراءة الدامجة، وفرصاً لتعريف الأطفال وأسرهم بأهمية إتاحة الكتب بصيغ تناسب احتياجات القرّاء.

وقالت مديرة «مؤسسة كلمات»، آمنة المازمي: «نطمح إلى أن يصبح النشر الميسّر ممارسةً معتادة. وعلى مدى عقد، عملنا على إزالة العوائق التي تحول دون وصول الأطفال إلى الكتب، ونجدد اليوم التزامنا بهذه المسؤولية، فمن حق كل طفل أن يرى نفسه قارئاً، أياً كانت الطريقة التي يقرأ بها».