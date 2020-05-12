سمير شاكر: اختيار المدرب المناسب نصف طريق تميز حراس المرمى

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكد مدرب حراس مرمى المنتخبات الوطنية الإماراتية والمنتخب الأردني سابقاً ونادي الشارقة الحالي، العراقي سمير شاكر، وجود حاجة ماسة للعمل على تطوير الامكانات الفنية والذهنية لحراس المرمى خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس بشكل ملموس على المنتخبات الوطنية بشكل خاص وعلى أندية دوري الخليج العربي والدرجة الاولى عموماً، داعياً المدربين الى اعادة تفعيل مفهوم «حارس المرمى نصف الفريق» للاستفادة من خدماته الحقيقية خلال المباريات.

وقال سمير شاكر لـ«الإمارات اليوم»: «هناك أسباب رئيسة ساهمت في تراجع المستوى العام لحراس المرمى، منها عدم وجود منافس حقيقي للحارس الأساسي في اغلب الأحيان، ما يعطي الحارس الأساسي يقيناً بأنه لن يجلس على الدكة حتى لو ارتكب أخطاء وهفوات بارزة».

وأكد أن هناك حاجة للاستعانة بمدربين جيدين لحراس المرمى في المراحل السنية، وذلك من اجل بناء قاعدة قوية في هذا المركز المهم، لأن اختيار المدرب المناسب نصف طريق التميز لحراس المرمى.

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