«خلف الملك أوفى جمهور» على طريقة شعار ليفربول

المصدر: منصور السندي - الشارقة

كشف عضو إدارة الإعلام والتواصل الاجتماعي في نادي الشارقة، عبدالله بن ياس، صاحب فكرة وسم «خلف الملك أوفى جمهور»، لـ«الإمارات اليوم»، قصة إطلاق هذا الوسم، مشيراً إلى أن فكرته تقوم أساساً على وفاء الجمهور لفريقه، خصوصاً أن الفريق كان وقتها يمر بظروف صعبة، أدت إلى ابتعاد جمهوره عنه بسبب النتائج المتواضعة، وكان يستعد في ذلك الوقت لخوض مباريات الدورة الرباعية، التي نظمها اتحاد الكرة، وضمت أربعة فرق من بينها الشارقة، لتحديد الفريقين اللذين سيبقيان في الدوري، والفريقين الآخرين اللذين سيهبطان إلى دوري الدرجة الأولى، لذلك جاءت فكرة إطلاق هذا الوسم، بهدف حشد أكبر عدد خلف الفريق في المدرجات.

وبات وسم «خلف الملك أوفى جمهور»، الذي تم إطلاقه عام 2012، أيقونة وأنشودة عذبة في شفاه جمهور الشارقة يتغنى بها في المدرجات، على طريقة عبارة جمهور فريق ليفربول الإنجليزي الشهيرة في مؤازرة فريقه «لن تسير وحيداً أبداً».

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