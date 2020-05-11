اتحاد كرة القدم يؤهل مدربين بـ "ندوة إلكترونية"

المصدر: منصور السندي-دبي

أعلن اتحاد كرة القدم على حسابه في "توتير" أنه سينظم مساء اليوم الإثنين ندوة إلكترونية لتأهيل مدربين في كرة القدم بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، وسيحاضر في الندوة المحاضر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم جمال الحساني.

وقال اتحاد الكرة في بيان: "إن الندوة تهدف لتحقيق ثمانية أهداف تتمثل في اساسيات علم تدريب كرة القدم وإعداد المدرب وكيفية تغلب مدرب كرة القدم على تحديات جائحة كورونا، وتوزيع المهام على الطاقم الفني والإداري والتواصل مع مع اللاعبين اثناء فترة توقف المسابقات، وآليات التواصل ومراقبة المدرب مع اللاعبين، والتدريبات التي يجب أن يمارسها اللاعبون أثناء فترة التوقف بجانب التخطيط للمرحلة المقبلة.

يذكر أن الأنشطة والمسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة متوقفة منذ 15 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news