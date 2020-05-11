المصدر: دبي-الامارات اليوم.

رفض

رفض لاعبان في أحد أندية دبي، العرض الذي قدمه لهما ناديهما بتمديد عقديهما اللذين ينتهيان بنهاية الموسم الجاري، بالمقابل المادي نفسه في السنوات الماضية، ويفضل أحدهما الرحيل لنادٍ في أبوظبي كان يرغب في التعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

وكيل

انتقد مسؤول في أحد الأندية وكيل لاعبين بدأ نشاطه متأخراً بتحريض أكثر من لاعب، وتسهيل مهمة انتقالهم لأندية أخرى، بمقابل لا يفوق كثيراً عن المعروض عليهم، مستغلاً في ذلك صدقاته القوية مع اللاعبين.

لوفانور

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري الخليج العربي، دخل في مفاوضات مع لاعب شباب الأهلي، المولدوفي لوفانور هنريكي للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل، ولكن اللاعب أكد أن الأولوية بالنسبة له البقاء مع «فرسان دبي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news