شباب الأهلي يجدد عقد محمد جابر 3 مواسم

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد مصدر مسؤول في نادي شباب الأهلي، أن شركة الكرة أكملت إجراءات تجديد عقد مدافع "فرسان دبي" محمد جابر لمدة 3 مواسم قادمة.

وقال المصدر لـ "الإمارات اليوم" إن شركة الكرة تعمل خلال الفترة الحالية على حسم ملفات اللاعبين الأجانب، وتمديد عقود اللاعبين المواطنين التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

يذكر أن محمد جابر من أهم العناصر الأساسية في صفوف شباب الأهلي بالموسم الحالي، خصوصاً أنه يجيد اللعب في جميع مراكز خط الدفاع.

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