عملية جراحية في الركبة للاعب الشارقة مليوني

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة البرازيلي "ماركو ميلوني" عملية جراحية على مستوى الركبة، تحت إشراف الاخصائي الفرنسي فليب ليندرو ومتابعة من طبيب الفريق الأول بالنادي الدكتور محمد العربي، الذي أشار وفقا لبيان صحافي صادر من النادي إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج التأهيل والعلاج الطبيعي خلال الأيام المقبلة وسيحتاج لنحو الشهرين ونصف قبل العودة مجددًا للملاعب والمشاركة في التدريبات.

ويعد البرازيلي ميلوني (19 سنة) المسجل ضمن قائمة اللاعبين المقيمين، احد العناصر التي سجلت حضورًا لافتا من خلال مشاركته مع الشارقة وما قدمه من مستوى كان محل إشادة واعجاب الجميع، حيث خاض 18 مباراة في الموسم الحالي حجز من خلالها مكانه في التشكيلة الأساسية في 14 مباراة ونجح في تسجيل هدفين.

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