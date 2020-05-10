الشارقة يبحث مستقبل عقود لاعبيه.. وتغييرات محتملة في قائمة الفريق

المصدر: منصور السندي- الشارقة

بحث رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة عبد الله العجلة، خلال اجتماعه أول أمس مع مدرب الفريق الأول عبد العزيز العنبري ملفات عدة خاصة بالفريق الأول تصدرها عقود اللاعبين الأجانب والمواطنين والمقيمين المسجلين ضمن قائمة الفريق، كما استعرض الاجتماع أيضا قائمة الفريق الأول الحالية والتغييرات التي ستطرأ عليها بناءً على التقرير المرفوع من الجهاز الفني من التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة شركة كرة القدم، علما أن هذه التطورات في نادي الشارقة تأتي على خلفية الأوضاع الصحية الراهنة بسبب جائحة كورونا" كوفيد 19" وتوقف النشاط الرياضي منذ 15 مارس الماضي.

وقال نادي الشارقة في بيان صحافي إن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات والملفات الخاصة بالفريق وكانت أبرزها عقود اللاعبين الأجانب والمواطنين والمقيمين المسجلين ضمن قائمة الفريق، كما تم استعراض احتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بمستقبل عقود اللاعبين بناءً على التقرير الذي رفعه عبد العزيز العنبري وتضمنت العناصر والمراكز التي يسعى من خلالها الجهاز الفني لتدعيمها وتحقيق الإضافة المطلوبة للفريق عند عودة النشاط الرياضي وفتح باب الانتقالات الصيفية.

وأضاف "الاجتماع ناقش أيضا بعض القضايا الأخرى التي ترتبط بالفريق الأول والترتيبات الخاصة بالمرحلة القادمة على أن يتم رفع تقرير كامل للشركة لمناقشة التقرير في اجتماعها المقبل".

يذكر أن عقود عدد من كبار لاعبي الشارقة ممتدة، مثل إيغور كورنادو الذي جدد النادي عقده في وقت سابق حتى 2023، وكذلك عقد المحترف الأوزبكي شوكوروف جدد حتى 2022، فيما يمتد عقد لاعب الرأس الأخضر ريان منديز لمدة ثلاث سنوات حتى 2021، علما أن النادي تعاقد معه في 2018 فيما يدور حديث عن إمكانية رحيل بعض اللاعبين في مقدمتهم البرازيلي كايو لوكاس الذي انضم للشارقة على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة لمدة 18 شهرا قادما من نادي بنفيكا البرتغالي.

ويسعى نادي الشارقة إلى دعم صفوفه بعدد من العناصر ويتردد بأن النادي حدد بعض الأسماء والتفاوض معها وفقا لما يحدده الجهاز الفني بقيادة العنيري.

ويعد لقاء عبد الله العجلة مع العنبري هو الأول له مع مدرب الفريق منذ توليه أخيرا رئاسة شركة كرة القدم بالنادي.

وتداولت الأوساط الرياضية في الفترة الماضية إمكانية رحيل العنبري عن تدريب الشارقة قبل أن ينفي رئيس مجلس إدارة النادي علي سالم المدفع هذه الأقاويل.

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