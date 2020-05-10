صحيفة: الوحدة يتقدّم بعرض رسمي لكوزمين

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت وسائل إعلام رومانية عن أن نادي الوحدة تقدّم بعرض رسمي للتعاقد مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين، لتولي تدريب «العنابي» بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة «زياري» أن نادي الوحدة تواصل مع المدرب السابق للعين والأهلي، لقيادة الفريق خلفاً للمدرب الإسباني مانويل خمينيز، مشيرة إلى أن كوزمين يستعد لقيادة غيانغسو الصيني، بعدما تم الاستقرار على استئناف الدوري الصيني في يونيو المقبل.

وأضافت: «كوزمين يحصل على سبعة ملايين يورو سنوياً، بينما في حال توليه تدريب الوحدة سيكون ثاني مدرب روماني يقود الفريق، بعد لورينت ريجيكامب الذي يتولى تدريب الوصل حالياً».

يُذكر أن وسائل إعلام رومانية كانت قد أشارت إلى أن أولاريو كوزمين من ضمن الأسماء المرشحة لتولي تدريب المنتخب الوطني، خلفاً للصربي إيفان يوفانوفيتش.

ويُعد «القيصر» من أبرز المدربين الأجانب في تاريخ دوري الخليج العربي، بما حققه من إنجازات تفرد بها على كل المدربين الأجانب الذين سبق لهم العمل في الدولة منذ تطبيق الاحتراف موسم 2008-2009، وتجعله ضمن الأفضل على مدار تاريخ الكرة الإماراتية، بعدما حقق لقب الدوري اربع مرات مع كل من العين والأهلي، وكذلك كأس السوبر أربع مرات مع كل من الناديين، وكأس الخليج مرتين، إلى جانب الحصول على المركز الثاني في دوري أبطال آسيا 2015 مع «فرسان دبي» في أبرز إنجازات النادي القارية عبر تاريخه.

ورغم ارتباط اسم أولاريو كوزمين بالعودة إلى دوري الخليج العربي، إلا أن العائق الأكبر سيكون المقابل المادي الذي يحصل عليه المدرب الروماني في الدوري الصيني، خصوصاً أنه يُعد أغلى مدرب روماني في الوقت الحالي بحصوله على راتب سنوي يبلغ سبعة ملايين يورو، وهو المبلغ الذي من المتوقع أن يتم تخفيضه في حال موافقته على العروض الإماراتية.

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