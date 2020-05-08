سالم سلطان: مشاركة المنتخب في الأولمبياد حدث رمضاني لن تنساه الإمارات

المصدر: معاذ كمبال ■أبوظبي

قال مدافع فريق الشارقة، سالم سلطان، إن مشاركة المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت عام 2012 في العاصمة البريطانية لندن، سيظل حدثاً رياضياً لا يفارق مخيلته، قائلاً إنه الأبرز على الإطلاق الذي لن تنساه الإمارات كون المشاركة تاريخية، باعتبارها الأولى والوحيدة في هذا المحفل العالمي. وقال إنه حرص على متابعة جميع مباريات المنتخب. «الإمارات اليوم» أجرت مع سالم الحوار التالي، وتحدث فيه عن عاداته ويومياته في الشهر الفضيل:

ما الحدث الرياضي الذي ارتبط بذهنك وتزامن مع الشهر الفضيل؟

بالتأكيد مشاركة المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في بريطانيا 2012، أعتقد أن هذا الحدث لن ينساه الشعب الإماراتي، وسيظل محفوراً في ذاكرته.

كم كان عمرك حين صمت أول مرة، وما وجبتك المفضلة؟

أعتقد أنني كنت في عمر العاشرة حينما بدأت التدرب على الصيام، كنا نبدأ اليوم ثم نفطر بعد الظهر، وهكذا إلى أن استطعنا إكمال اليوم، أما وجبتي المفضلة، فهي الثريد واللقيمات.

ما العادات التي تغيّرها وتكتسبها في رمضان؟

أسعى خلال شهر رمضان إلى الابتعاد عن كل ما يشغلني عن التقرب إلى الله، وهذا العام يأتي الشهر الفضيل مختلفاً عن السنوات الماضية، بسبب «الحجر المنزلي»، لذلك هي فرصة إضافية لقضاء أطول فترة ممكنة مع العائلة، بعد أن كنا في السنوات الماضية مشغولين بالتدريبات والمباريات.

ما أبرز البرامج التلفزيونية التي تتابعها؟

ليس لديّ مسلسل معيّن أحرص على متابعته باستمرار، ولكن أفضّل مشاهدة جزء من المسلسلات الخليجية بشكل عام.

كيف تقضي ساعات النهار خلال هذا الشهر؟

أحرص على قراءة ما تيسّر من القرآن الكريم مع تدبّر المعاني، كما أؤدي بعض الحصص التدريبية داخل المنزل من أجل المحافظة على لياقتي البدنية.

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