مجلس دبي الرياضي يطلق تحديين رمضانيين لـ «الجري الافتراضي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي، أمس، عن إطلاق تحديين جديدين للجري الافتراضي خلال شهر رمضان، ضمن مجموعة الأنشطة والمبادرات التي أطلقها المجلس منذ بداية الحجر الصحي، للتسهيل والتشجيع على ممارسة الرياضة في ظل التزام الجميع بالبقاء في المنزل، لدعم الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد انتشار فيروس «كورونا».

وينطلق التحديان 15 الجاري، وتراوح مسافة التحديين بين 2.5 و10 كلم. ويتعاون المجلس في هذا الإطار مع شركة «آسيكس» للمنتجات الرياضية، وشركة «سن آند ساند سبورت» و«نادي الخامسة والنصف للجري»، لتنظيم التحدي الأول «رمضان للجري» لمسافة خمسة كيلومترات، وتكون فيه المشاركة من داخل المنزل، ويتاح فيه التسجيل لجميع الفئات من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، ومن داخل الدولة وخارجها، وذلك عبر الموقع الالكتروني www.runandwin.ae.

ولا تقتصر المشاركة على مسافة خمسة كيلومترات فقط، إنما يمكن حضور حصص تدريب لياقة بدينة ويوغا مجانية، للمساعدة على الاستعداد الجيد للسباق والجري بلياقة عالية، ولأطول مسافة ممكنة، من دون الشعور بالإجهاد، ويقوم مدربون معتمدون بتقديم التدريبات البدنية كل يوم، من الساعة السادسة، لمدة 20 دقيقة، فيما تقام حصص اليوغا في الساعة التاسعة صباحاً كل سبت لمدة 40 دقيقة.

ويشارك في الحصص التدريبية، حتى الآن، أكثر من 460 شخصاً من 44 جنسية من حول العالم، حيث تتم كل الحصص التدريبية عبر البث المباشر في برنامج «زووم»، المتوافر على كل الأجهزة الذكية، ويقوم المشارك بربط حسابه على البرنامج مع موقع التحدي، لكي يتم تسجيل عدد التدريبات التي شارك فيها، ويحصل كل مشارك على نقاط نظير مشاركته في الحصص التدريبية، حيث يمكنه استبدال هذه النقاط بجوائز قيمة من شركة «آسيكس» للمنتجات الرياضية، وتزيد الجوائز مع زيادة عدد مرات المشاركة.

في المقابل سيتضمن تحدي رمضان للجري الافتراضي الثاني، المنافسة على ثلاث مسافات، الأولى لـ2.5 كيلومتر، والثانية خمسة كيلومترات، والثالثة 10 كيلومترات، ويمكن المشاركة في التحدي عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني www.hopasports.com، ويقام التحدي بالتعاون بين مجلس دبي، وشركة بروموسفن سبورتس، وبرعاية شركة ماي دبي.

وأسهمت مبادرات مجلس دبي الرياضي في استمرارية ممارسة الرياضة والنشاط البدني من داخل المنزل، من خلال المبادرات الرائدة والمنافسات الافتراضية التي أطلقها منذ توقف النشاط الرياضي في العالم، ومن بينها مبادرة «خلك نشيط، وخلك سليم»، وتحدي السبرينت وتحدي الطواف الافتراضي للدراجات الهوائية.

وأطلق المجلس كذلك بوابة خاصة بالفعاليات الرياضية الافتراضية، لتشجيع منظمي الفعاليات الرياضية على تنظيم فعاليات افتراضية تقام من داخل المنزل، ولاقت مشاركة واسعة ونجاحاً كبيراً، ومن بينها «الماراثون المنزلي»، ويعد السباق الأول من نوعه في العالم الذي تضمن المنافسة في مسافة 42.195 كيلومتراً داخل أروقة المنزل وفي الشرفات، وشارك فيه 750 شخصاً من حول العالم.

التحديان الجديدان يقامان 15 الجاري، والمشاركة مفتوحة للجميع.

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