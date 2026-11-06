«إكسبلويترز» تختتم نهائيات هاكاثون أدنوك للذكاء الاصطناعي

اختتمت أكاديمية «إكسبلويترز» للأمن السيبراني نهائيات «هاكاثون أدنوك للذكاء الاصطناعي»، التي أقيمت على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026» في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة 22 متخصصاً في الأمن السيبراني من الجهات الحكومية في الدولة، تنافسوا في تحديات تقنية لاختبار قدراتهم على حماية شبكات الطاقة والبنية التحتية الحيوية من التهديدات الرقمية.

وشهدت المسابقة تسجيل أكثر من 400 متخصص، وأُقيمت باستضافة «أدنوك» وبالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ضمن برنامج «CyberAware»، فيما تولت الأكاديمية تطوير التحديات وتنفيذ مراحل المنافسة، من التصفيات الإلكترونية إلى النهائيات.

وأسفرت المنافسات التي أُقيمت في 4 نوفمبر عن فوز سيف الزعابي بالمركز الأول، وحلول ذياب الزعابي في المركز الثاني، وروضة الحوسني في المركز الثالث، فيما جرى تكريم الفائزين خلال حفل أقيم في مركز أدنيك أبوظبي في 5 نوفمبر.

وطورت الأكاديمية للمسابقة بيئة تدريب افتراضية باسم «HELIOS»، تحاكي البنية التقنية والتشغيلية لشبكات الطاقة، وتتضمن ثغرات أمنية مصممة لأغراض التدريب، بما يتيح للمشاركين اختبار مهاراتهم في اكتشاف المخاطر السيبرانية والتعامل معها.

وتضم البيئة مركزاً افتراضياً للتحكم في شبكة طاقة، وأنظمة صناعية وشبكات داخلية تحاكي التقنيات المستخدمة في القطاع. كما وفرت الأكاديمية لكل مشارك نسخة مستقلة ومعزولة من الشبكة الافتراضية، بعيداً عن أنظمة التشغيل الفعلية وبقية المشاركين.

وخاض المتنافسون تحدياً فردياً استمر أربع ساعات، وتضمن 10 مراحل تقنية مترابطة، شملت تحليل الشبكات واكتشاف الثغرات الأمنية والتحقيقات الجنائية الرقمية والهندسة العكسية وتقييم أمن أنظمة التحكم الصناعي.

وتمكن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من اجتياز تسع مراحل من أصل عشر، فيما لم يستكمل أي مشارك المراحل جميعها.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية «إكسبلويترز» للأمن السيبراني، جمعة الشامسي، إن الأكاديمية وفرت لكل متأهل شبكة طاقة افتراضية مستقلة، تعتمد تقنيات صناعية مماثلة لتلك المستخدمة في الأنظمة الحقيقية، وخاض المشاركون من خلالها تحديات لاختبار قدراتهم على اكتشاف الثغرات والوصول إلى مكونات الشبكة الداخلية.

وأضاف أن التحديات تتيح للمشاركين اكتساب خبرة عملية في التعرف إلى نقاط الضعف الأمنية وأساليب معالجتها في الأنظمة التي يتولون مسؤولية حمايتها.

ونفذت الأكاديمية المسابقة عبر منصتها «Hacking Dungeon»، التي استخدمت لتسجيل المشاركين وإدارة التصفيات وتطوير التحديات وبيئات المحاكاة، إضافة إلى إدارة المنافسة النهائية وعرض النتائج.

وأُقيمت التصفيات الإلكترونية خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر، وتضمنت ثمانية تحديات عملية، أسفرت عن تأهل 23 متسابقاً إلى النهائيات، شارك منهم 22 في المنافسة التي استضافها «أديبك».

وتأتي المسابقة في إطار التدريب التطبيقي على أمن الأنظمة الصناعية، مع التركيز على تطوير مهارات المتخصصين في القطاعات الحيوية، التي تتطلب جاهزية للتعامل مع التهديدات الرقمية.

وتتخذ أكاديمية «إكسبلويترز» للأمن السيبراني من دبي مقراً لها، وتقدم برامج تدريبية ومختبرات محاكاة عملية، كما تدير منصة «Hacking Dungeon» وتنظم فعاليات متخصصة وتقدم خدمات اختبار الاختراق. وذكرت الأكاديمية أنها درّبت 4 آلاف شخص، ونفذت 24 فعالية، وطورت أكثر من 300 مختبر تدريبي.