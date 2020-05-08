200 لاعب يشاركون في «دولية الشارقة للشطرنج عن بُعد»

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

تنطلق، مساء اليوم في الساعة التاسعة، النسخة الـ25 من بطولة الشارقة الدولية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وستقام البطولة، التي يشارك فيها 200 لاعب ولاعبة «عن بُعد»، بسبب جائحة «كورونا»، وتبلغ جوائزها المالية 10 آلاف درهم.

وتضم قائمة المشاركين خمسة أساتذة دوليين كبار، يتقدمهم لاعب الإمارات ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، ومنهم أصحاب ألقاب دولية من 30 دولة.

وقال المدير التنفيذي لنادي الشارقة للشطرنج عضو اللجنة المنظمة، رجائي السوسي، في تصريح صحافي: «ستقام البطولة من 12 جولة على مرحلتين، الأولى مفتوحة لجميع اللاعبين وتنطلق في التاسعة مساء اليوم، والثانية للشباب تحت 20 سنة وتنطلق غداً».

وأضاف: «إدارة النادي كانت حريصة على استمرار البطولة رغم ظروف الحجر، من أجل الحفاظ على تاريخها الممتد إلى 24 عاماً من دون انقطاع، بفضل الدعم الذي تحظى به من جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news