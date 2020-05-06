عبدالله الشرقي: سندعم لاعبي بناء الأجسام لاستعادة مستوياتهم المعتادة

المصدر: محمد فاضل - دبي

قال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية نائب رئيس الاتحاد الدولي، في تصريح صحافي: «سندعم اللاعبين لاستعادة مستوياتهم الفنية، من خلال خطة فنية لهذا الغرض»، وقال أيضاً: «مجلس الإدارة يقف إلى جانب لاعبي المنتخبات الوطنية ويتضامن معهم، ونسعى لتمكينهم من استعادة مستوياتهم الجسمانية المعتادة قبل تفشي الفيروس، وذلك بعد رجوعهم إلى التدريبات الرسمية».

وقال إن لجنة المنتخبات بصدد تجهيز الخطة الفنية التي سيتم التشاور فيها مع الجهاز الفني للمنتخب ومدربي اللاعبين. وأشاد بحرص اللاعبين على مواصلة تدريباتهم في المنزل والحفاظ على لياقتهم البدنية، وفقاً لجداول تدريب علمية مدروسة، تجنباً للتوقف الطويل. وعن موعد استئناف النشاط الرياضي، قال إن ذلك رهين بالتعليمات الرسمية التي تصدرها الجهات العليا وتوجيهات الهيئة العامة للرياضة.

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