غرافيك.. كيف تخطى الشارقة فريق الوصل في تحدي الجماهير

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تأهل فريق الشارقة إلى المباراة النهائية الافتراضية في تحدي الأندية الأكثر جماهيرية في دوري الخليج العربي عقب تخطي الوصل في الدور نصف النهائي خلال التصويت الذي شارك فيه 442467 مُصوت في تنافس قوي شهد إثارة لمدة 18 ساعة بين محبي وعشاق الفريقين في محاولة للفوز والصعود لمواجهة الوحدة في ختام التحدي الذي استمر ما يقارب أسبوعين.

وكانت «الإمارات اليوم» أطلقت تحدي الأندية الأكثر جماهيرية في دوري الخليج العربي بمشاركة 14 فريق هم أندية الدوري وطبقاً لترتيب الفرق عقب ختام الجولة 19 من البطولة، وعلى مدار أسبوعين شارك ما يقارب من 700 ألف مصوت خلال مباريات التحدي بين الفرق بداية من أسفل الترتيب إلى الأدوار النهائية ليصعد إلى التصويت النهائي كلاً من الوحدة والشارقة.

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