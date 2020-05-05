رسمياً.. نيغريدو يرحل عن نادي النصر بعد رفض عرض بتجديد عقده

المصدر: محمد أبو إسماعيل-دبي

أكدت شركة النصر لكرة القدم، أن المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو، لن يجدد عقده وسيرحل عن النادي هذا الموسم. ووجهت الشركة الشكر إلى نيغريدو عن الفترة التي لعب خلالها في صفوف "العميد" على مدار موسمين. وأكد رئيس شركة النصر لـ"الإمارات اليوم" أن النادي قدم عرضا للاعب الإسباني لتجديد عقده، لكنه رفض العرض وقرر الرحيل.

وقام عدد كبير من لاعبي النصر بتوديع نيغريدو، بنشر صورته على حساباتهم الشخصية في "إنستغرام"، وأبرزهم حبيب الفردان، وخالد جلال، ومبارك سعيد، وإبراهيم عيسى.

يذكر أن نيغريدو انضم إلى "الأزرق"، قادماً من بيشكتاش التركي في موسم 2018-2019، إذ قدم اللاعب الإسباني مستويات رائعة مع النصر، بإحرازه 17 هدفاً في 19 مباراة في دوري الخليج العربي، كما واصل تألقه في الموسم الحالي وأحرز 8 أهداف في 17 مباراة.

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