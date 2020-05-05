المصري رشوان يفتتح المجلس الرمضاني لنادي الشارقة للدفاع عن النفس اليوم

المصدر: محمد فاضل ■الشارقة

يدشن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عند الـ10 والربع من مساء اليوم البرنامج الرياضي الرمضاني الأول عن بعد، الذي ينظمه ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، من خلال المجلس الرمضاني الأول الذي سيقدمه أحد أبرز أبطال العالم بالجودو المصري محمد علي رشوان، الذي تم تتويجه في أولمبياد لوس اأنجلوس 1984 بالميدالية الذهبية الفخرية إضافة إلى الميدالية الفضية. وسيقوم حامل الميدالية الذهبية في أولمبياد ريودي جانيرو في البرازيل 2016 الأردني أحمد ابوغوش بتقديم مجلس رمضاني مماثل.

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