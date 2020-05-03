الشارقة يهزم النصر في «تحدي الجماهير»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حقق جمهور فريق الشارقة الفوز بسهولة على جمهور النصر في تحدي أكثر الأندية جماهيرية بدوري الخليج العربي، خلال التصويت الذي استمر 18 ساعة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وشارك فيه 4101 مشارك، وهو يعتبر التصويت الأكبر حتى الآن خلال تسع مواجهات سابقة، منذ أن بدأ التوصيت طبقاً لترتيب جدول دوري الخليج العربي.

وكانت «الإمارات اليوم» أطلقت تحدي أكثر الأندية جماهيرية في دوري الخليج العربي، وتم التصويت طبقاً لترتيب جدول دوري الخليج العربي بعد ختام الجولة 19 من البطولة، وكانت المفاجأة حتى الآن هي صعود فريق اتحاد كلباء إلى الدور نصف النهائي، حيث تخطى فريق شباب الأهلي في ربع نهائي التصويت، ليصل لمواجهة الوحدة مساء اليوم الذي كان قد فاز بدوره على فريق الجزيرة في الدور ربع النهائي من التصويت.

وخلال تحدي النصر والشارقة تفاعل عدد كبير من الجماهير والمسؤولين مع التصويت، كما أعاد نادي الشارقة تغريدة التحدي على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، ما زاد من الإقبال على التصويت وحسمه مبكراً من الساعات الأولى رغم محاولات جمهور النصر العودة في التصويت، لكن جمهور الملك لم يعط الفرصة لذلك، لينجح في النهاية في تحقيق الفوز بسهولة وبفارق كبير، حيث حصد الشارقة 62.9% من أصوات المشاركين مقابل 37.1% لفريق النصر. ويلتقي عند الثامنة من مساء اليوم فريقا الوحدة مع اتحاد كلباء مفاجأة التصويت حتى الآن، لتحديد الطرف الأول في التصويت النهائي، والذي سيستمر 48 ساعة بين الفريقين الصاعدين لهذه المرحلة.

ويهدف التصويت الذي بدأ منذ ما يقارب أسبوعين إلى تشجيع الناس على البقاء في المنزل ودعم مبادرة «خلك في البيت»، للحد من تفشي فيروس كورونا والالتزام بالتدابير الاحترازية.

يهدف التصويت إلى التشجيع على البقاء في المنزل ودعم «خلك في البيت».

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