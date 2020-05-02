صفقات تاريخية بين الوصل والعين قد لا يعرفها الجمهور.. والتصويت "مشتعل"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

انطلق منذ ساعات قليلة التصويت الأخير في الدور ربع النهائي من تحدي الأندية الأكثر جماهيرية في دوري الخليج العربي والذي يجمع العين مع الوصل لتحديد الفريق الصاعد للدور نصف النهائي ومواجهة الشارقة في كلاسيكو تاريخي أخر، وشارك في التصويت خلال 4 ساعات فقط أكثر من 75 ألف مشارك من الإمارات والسعودية ومحبي الناديين، في التصويت الذي يستمر حتى الساعة الثانية من ظهر الأحد.

ولكن خلال هذا التقرير سنلقي الضوء على صفقات تاريخية تمت بين الناديين خلال تاريخهما في الدوري الإماراتي قد لا يعرفها الجمهور نظراً لما يتواجد بين الإداراتين من علاقات تاريخية وثيقة بعيده عن تعصب الجمهور في المباريات بالتأكيد، ولعل أبرز الانتقالات التي حدثت بين القطبين كان قبل عام 2003، عندما استعان نادي العين بمحترف الوصل فرهاد مجيدي، خلال تواجد الزعيم في البطولة الآسيوية، حيث طلبت إدارة الزعيم اللاعب من إدارة الوصل ولم يتردد الوصل في قبول الطلب وبالفعل ساهم اللاعب بشكل كبير في تتويج الزعيم باللقب الآسيوي الوحيد للفريق حتى الأن خاصة عندما أحرز هدف البطولة في مرمى فريق داليان شيدي الصيني وكان الهدف الثالث للزعيم مقابل رباعية الفريق الصيني وساهم في صعود العين للمباراة النهائية.

وفي المقابل في موسم 2008-2009، توجه وفد من نادي الوصل إلى العين وقابلة ماجد العويس في ذلك الوقت من أجل الاستعانة بعدد من لاعبي العين وبالفعل حصل الوصل على اللاعبين جمعة عبدالله، وعلي مسري، كان الوصل يحتاج إلى اللاعبين وبالفعل وافقتت إدارة العين على الفور إضافة إلى لاعب ثالث وهو فاضل ويلعب في مركز المدافع الأيسر وكان الوصل في ذلك الموسم في موقف لا يحسد عليه ولكن بفضل هذه الصفقات واللاعبين الدوليين الذي تتم ضمهم من العين قدم الوصل نتائج إيجابية بل ونجح الوصل بعد عامين من التتويج بلقب دوري أبطال الخليج عام 2010 وكان من هؤلاء اللاعبين في تشكيلة الوصل خلال هذه البطولة التاريخية.

من هو الفريق الأكثر جماهيرية في #دوري_الخليج_العربي تصويت اليوم في الدور ربع النهائي بين الزعيم فريق #العين والإمبراطور فريق #الوصل لتحديد الفريق الصاعد لمواجهة #الشارقة في الدور نصف النهائي؟@alainfcae @AlWaslSC #خلك_في_البيت وشارك في تصويت #الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 2, 2020

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