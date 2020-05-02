فالنتيني: عشت أياماً معقدة مع النصر.. وتكيفت مع الوضع بفضل أسرتي

المصدر: أحمد طارق - دبي

قال لاعب النصر، البرازيلي غابرييل فالنتيني، إنه واجه أياماً صعبة في بداية مشواره مع فريق النصر، قبل أن يسهم مجيء أسرته للعيش معه في دبي في تكيفه مع الوضع.

وأكد فالنتيني لصحيفة «لانسي» البرازيلية: عشت أياما أولى معقدة للغاية بسبب الأجواء المختلفة عن البرازيل.

وأشار إلى أن قرار اللعب خارج البرازيل، بعدما لعب 12 عاماً مع نادي يوفنتود، كان صعباً، موضحاً: «لعبت مع يوفنتود منذ أن كان عمري ستة أعوام، والانضمام إلى النصر كان خطوة صعبة بالنسبة لي، خصوصاً أن الأجواء مختلفة هنا، بينما كان لدي العديد من الأصدقاء في يوفنتود الذين نشأت معهم».

وأضاف: «مع مرور الوقت بدأت أتأقلم على الوضع، وأكتسب الصداقات، بينما الأمر الذي جعل حياتي أفضل هو حضور أسرتي، والدي، بجانب زوجتي ووالديها إلى دبي، إذ أسهموا في تخفيف الوضع بالنسبة لي ببقائهم معي ثلاثة أشهر، بينما تستمر زوجتي معي».

وأشار اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، إلى أنه ملتزم تماماً باحترازات السلامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحاً: «أؤدي تدريبات يومية في المنزل، للحفاظ على لياقتي البدنية».

يذكر أن النصر تعاقد مع فالنتيني في بداية الموسم الحالي، إذ تم قيده في فئة المقيمين، وهو من أبرز اللاعبين في هذه الفئة، بعدما شارك في تسع مباريات في دوري الخليج العربي.

فالنتيني يبلغ 20 عاماً، وهو مسجل في فئة «اللاعب المقيم».

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