«كلاسيكو» عيناوي - وصلاوي في «تحدي الجماهير» اليوم

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

صعد فريقا الوحدة واتحاد كلباء إلى الدور نصف النهائي من تصويت «تحدي الأندية الأكثر جماهيرية في دوري الخليج العربي»، الذي أطلقته «الإمارات اليوم» على حسابها في «تويتر»، بانتظار ما ستسفر عنه المواجهات النارية المقبلة، التي يتواجه فيها النصر مع الشارقة، والوصل مع العين، بالدور ربع النهائي.

وشارك في التحدي الجماهيري، حتى الآن، 11 ألفاً و556 مشجعاً، صوتوا لفرقهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ثماني مباريات مضت بين فرق دوري الخليج العربي، فيما يتوقع أن تكون المشاركة في التحدي أكبر، خصوصاً في المواجهة الجماهيرية المرتقبة بين الوصل والعين اليوم.

وكان تحدي الأندية الأكثر جماهيرية قد بدأ مشواره من آخر جدول فرق دوري الخليج العربي، وصعد فريقان من أصحاب المراكز الثمانية في جدول البطولة، هما الوصل واتحاد كلباء، إلى الدور ربع النهائي مع الفرق الستة الأولى على الترتيب، وفي أول مفاجأة خرج متصدر ترتيب دوري الخليج العربي فريق شباب الأهلي أمام اتحاد كلباء في انطلاق منافسات الدور ربع النهائي، فيما نجح الوحدة في تخطي الجزيرة بتصويت شهد تقارباً كبيراً ومشاركة أكثر من 2600. ونجح فريق اتحاد كلباء في تخطي فريق خورفكان، ثم صعد لمواجهة حتا، وفاز في منافسة كبيرة، ثم تأهل للدور ربع النهائي، بينما لم يجد فريق الوصل صعوبة في التأهل للدور ربع النهائي، بتغلبه على بني ياس وعجمان، لما يملكه من قاعدة جماهيرية كبيرة، ستكون في مواجهة حاسمة اليوم مع العين، لتحديد الفريق الصاعد إلى نصف النهائي، ومواجهة الفائز من الشارقة مع النصر.

الشامسي: فكرة مبتكرة

قال وكيل اللاعبين، وليد الشامسي، إن «ما قامت به (الإمارات اليوم) يعتبر فكرة مبتكرة، إذ كانت الصحيفة سباقة في الخروج بمثل هذه الأمور الترفيهية، التي كانت سبباً في توجه كل المؤسسات ووسائل التواصل الاجتماعي إلى السير على النهج نفسه، في خلق نوع من التنافس الطريف بين الجماهير والرياضيين»، مشيراً إلى أن «الإيجابيات أكثر بكثير من السلبيات التي ظهرت، خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الاختلاف في وجهات النظر».

وقال الشامسي: «الجمهور الافتراضي كبير ومنتشر في مواقع التواصل، ونجحت الصحيفة في خلق نوع من الرياضة الخفيفة الناتجة عن الاختلاف في وجهات النظر، قد يكون العين هو أكثر الجماهير عدداً، لكن على المستوى الإلكتروني قد يكون الوصل أو الشارقة أو أي فريق آخر».

وأضاف: «الاختلاف من جانب الجمهور هو أمر طبيعي، ويكفي أن الكل يعرف، الآن، أن (الإمارات اليوم) هي التي أسهمت خلال هذه الفترة في الوصول إلى الناس في منازلهم، خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، وبقاء الناس في منازلهم، وأيضاً خلال وقت رمضان».

خالد عبيد: نوع آخر من التحدي

أشاد مدير فريق النصر السابق، خالد عبيد، بالفكرة، وقال: «إن مشكلة التصويت مع الجمهور أمر طبيعي، إذ لن تستطيع أن تحكم آراء الجماهير، وفي النهاية التصويت غير موثق، لكنها فكرة مبتكرة كان الهدف منها مساعدة الناس على مبادرة (خلك في البيت)، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وفكرة التصويت على القاعدة الجماهيرية جاءت ناجحة في بث نوع آخر من التحدي، بعد تحدي أفضل لاعب في تاريخ الكرة الإماراتية، وأتوقع أنه حقق الهدف منه بنسبة كبيرة».

لائحة التحدي

اعتمدت مباريات «دوري الخليج العربي الافتراضي»، بناء على ترتيب فرق دوري الخليج العربي في ختام الجولة 19، حيث تم إعفاء الفرق الستة الأولى من الدور الأول بناء على ترتيبها في جدول البطولة، وسيكون التصويت بشكل يومي بشكل مباريات جماهيرية بالتصويت، على أن يبدأ عند الساعة الثامنة مساء كل يوم، ويستمر حتى الساعة الثالثة من ظهر اليوم التالي.

وتم اعتماد ترتيب دوري الخليج العربي في ختام الجولة 19، ليكون الفيصل في حال تساوي التصويت بين الفريقين، حيث سيتم حسم التأهل بالعودة إلى ترتيب الفريقين في جدول الدوري، واختيار صاحب الترتيب الأفضل، كما سيكون التصويت النهائي لتحديد «بطل دوري الخليج العربي الافتراضي» بين الفريقين الصاعدين إلى هذه المرحلة لمدة 48 ساعة.

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مشجعاً، شاركوا بالتصويت في «تحدي الأندية الأكثر جماهيرية في دوري الخليج العربي» حتى الآن.

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