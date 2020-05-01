المصدر: الامارات اليوم

تشكيل

رحب مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتشكيل الجديد لشركة نادي الشارقة لكرة القدم برئاسة عبدالله العجلة، معتبرين أن الاختيار لأعضاء الشركة كان موفقاً، كونه ضم عدداً من اللاعبين القدامى، مثل بدر أحمد والدوخي والجسمي وحسن الحمادي.

صراع

دخل ناديان من أبوظبي ودبي على خط المفاوضات مع لاعب برازيلي يدعى باولينيو، للتعاقد معه في الموسم المقبل، إذ عرض الأول 1.5 مليون يورو على ناديه للحصول على بطاقته الدولية، فيما كان عرض الثاني أكبر بنحو نصف مليون يورو.

عرض

كشفت صحيفة «سبورت كلوب» الكرواتية، عن أن الاتحاد الإماراتي عرض على مدرب العين السابق زلاتكو خمسة ملايين يورو لتدريب الأبيض، إلا أن المدرب رفض العرض رغم ضخامته المالية، مفضلاً البقاء على رأس الطاقم الفني لمنتخب بلاده.

موقف

طلب لاعب أجنبي في أحد أندية دوري الخليج العربي، من إدارة ناديه تحديد موقفه من الاستمرار مع الفريق من عدمه، خصوصاً أن عقده ينتهي في يونيو المقبل، إذ لا يمانع من استكمال الموسم في حال استئنافه بعقد منفصل.

جهود

أشاد عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس شركة الألعاب الجماعية، محمد عبيد الحصان، بالجهود التي وصفها بالمقدّرة لناجي ربيعة خلال فترة عمله في إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، ودوره المميز في النجاحات التي تحققت خلال فترة عمله على مدار السنوات السابقة، خصوصاً على صعيد لعبة كرة اليد ونجاحاتها.

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