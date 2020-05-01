عبدالغفار: ما يتردد عن تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية غير صحيح

المصدر: منصور السندي ■دبي

نفى الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، بشكل قاطع ما تردد في الأوساط الرياضية عن وجود توجه لدى الهيئة بتأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية، بسبب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية، التي كانت مقررة في العاصمة اليابانية طوكيو في 2020، بسبب جائحة «كورونا»، مشدداً على أن الدورة الانتخابية الحالية 2016-2020 لم تنته، ولا صحة لأي حديث مرتبط بهذا الشأن.

وقال سعيد عبدالغفار لـ«الإمارات اليوم»: «الدورة الانتخابية الحالية لم تنته، وبالتالي لا صحة لأي حديث مرتبط بهذا الشأن في الفترة الحالية».

يذكر أنه وفقاً للوائح والقوانين، فإن مدة الدورة الانتخابية الواحدة للاتحادات الرياضية أربع سنوات، يتم بعد انتهاء المدة المقررة إجراء انتخابات حرة تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، علما بأن انتخابات الاتحادات الرياضية تتم بالانتخاب المباشر، مثل اتحادات كرة اليد والطائرة والدرّاجات وألعاب القوى والشطرنج والسلة وكرة الطاولة، وأن هناك بعض الاتحادات الرياضية يتم اختيارها بالتعيين من قبل الهيئة العامة للرياضة.

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