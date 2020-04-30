المصدر: دبي-الامارات اليوم.

فيتنام

نشرت صحيفة «دانتري» الفيتنامية تقريراً عن استعدادات منتخب الإمارات لمواجهة نظيره الفيتنامي، في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مشيرة إلى أن اتحاد الإمارات لكرة القدم قد يعيد الأرجنتيني أروابارينا إلى الكرة الإماراتية بتولي مسؤولية تدريب «الأبيض».

مفاوضات

اعتبرت بعض أندية الدرجة الأولى الموسم الحالي منتهياً، وفتحت باب المفاوضات مع اللاعبين لتجديد عقودهم للموسم المقبل، وبشروط مالية مخفضة بشكل كبير، ووجدت العروض الجديدة قبولاً جيداً من عدد من اللاعبين.

«عن بُعد»

كشفت إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، اكتمال استعداداتها لإقامة المجلس الرمضاني «عن بُعد»، الذي سيستضيف بطل العالم في الجودو، المصري محمد علي رشوان، وبطل أولمبياد ريو في التايكواندو، الأردني أحمد أبوغوش، حيث سيتحدثان عن مسيرتهما العالمية وكيف بلغا منصّات التتويج.

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