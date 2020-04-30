زلاتكو يرفض 5 عروض أبرزها تدريب «الأبيض»

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت صحيفة «سبورت كلوب» الكرواتية أن مدرب منتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، رفض خمسة عروض للرحيل عن تدريب وصيف كأس العالم 2018، بسبب رغبته في الاستمرار في مهمته مدرباً لمنتخب بلاده.

وقالت الصحيفة إن «أبرز العروض التي تلقاها داليتش كانت من الإمارات والصين، إذ كان سيحصل على مقابل مادي يصل إلى خمسة ملايين يورو سنوياً، بينما تلقى عرضاً آخر من فنربخشة التركي مقابل الحصول على راتب سنوي يراوح بين 1.5 مليون ومليوني يورو».

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