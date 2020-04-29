صحيفة أرجنتينية: رئيس البرازيل يعيد ذكريات مارادونا مع الوصل

المصدر: أحمد طارق - دبي

اهتمت وسائل إعلام أرجنتينية بظهور رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، مرتدياً قميص نادي الوصل، خلال بث مباشر قام به من حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، يتحدث خلاله للشعب البرازيلي.

ونشرت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية موضحة أن «بولسونارو أعاد ذكريات النجم الأرجنتيني السابق، دييغو مارادونا مع الوصل، عندما تولى تدريبه في 2010-2011».

وأضافت: «فاجأ جايير بولسونارو، مواطني البرازيل ومتابعي البث الذي ظهر خلاله مرتدياً قميص فريق مارادونا السابق، إذ إنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها مرتدياً قميص الوصل، بعدما ارتداه خلال اجتماع رسمي أيضاً في السابع من أبريل الماضي».

وأضافت: «رئيس البرازيل معروف عنه حب ارتداء قمصان الأندية والمنتخبات، علماً بأنه مشجع معروف لنادي بالميراس، لكن ليس لديه مشكلة في ارتداء قمصان الأندية الأخرى، إذ ارتدى قمصان أندية فلامنغو وفاسكو دي غاما وبوتافوغو وسانتوس وسبورت ريسيفي وغريميو وفلومينينسي».

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