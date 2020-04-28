الشامسي: العنبري صانع إنجازات الشارقة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

وصف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الأسبق، الدكتور سليم الشامسي، عبدالعزيز العنبري بـ «صانع الإنجازات» بعد أن قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الموسم الماضي، مشيراً إلى جدارته بمواصلة المهمة بعد أن تمسكت الإدارة الجديدة للنادي بخدماته.

وقال الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»: «هناك ترحيب كبير بقرار الإدارة الجديدة للنادي باستمرار العنبري مدرباً للفريق، وقد شهدنا جميعاً النجاحات الكبيرة التي حققها العنبري الموسم الماضي، عندما كان يعمل بانسجام وتناغم مع الإدارة، وكان تركيز الجميع منصباً على استقرار الفريق ودعمه، وصولاً لما يحقق الطموحات المنشودة».

وقاد العنبري الشارقة في 63 مباراة رسمية بالدوري فاز في 35 منها، وتعادل في 17، وخسر 11، إذ تولى العنبري تدريب الشارقة رسمياً في 15 أكتوبر 2017، وقاد الفريق منذ الجولة الخامسة للدوري، خلفاً للمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو. وأجبرت الإنجازات الكبيرة، التي حققها العنبري، شركة كرة القدم بنادي الشارقة وقتها، برئاسة عبدالله العجلة، على تمديد عقد العنبري لموسمين منذ مارس 2018، انطلاقاً من حرصها على استقرار الفريق.

يذكر أن جمهور نادي الشارقة أبدى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحه تجاه الخطوات التي تقوم بها الإدارة الجديدة للنادي، برئاسة علي سالم المدفع، من أجل إعادة الاستقرار للنادي، لاسيما على صعيد الفريق الأول الذي شهد في الفترة الماضية تراجعاً كبيراً على صعيد النتائج، فقد بدأ الفريق الموسم متصدراً الدوري، قبل أن يتراجع للمركز الخامس بعد مرور 19 جولة، فيما أرجع مراقبون تراجع نتائج الشارقة لوجود خلافات إدارية داخلية، كان سيكون العنبري ضحيتها الأبرز، لدرجة أنه بدأ الحديث همساً أنه في طريقه للرحيل عن تدريب الفريق، لكن أول خطوة قامت بها الإدارة الجديدة للنادي هي تأكيد تمسكها باستمرار العنبري في تدريب الفريق.

سليم الشامسي:

«هناك ترحيب كبير بقرار الإدارة الجديدة للنادي، باستمرار العنبري مدرباً للفريق».

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