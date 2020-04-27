كوسانوفيتش: ننتظر بفارغ الصبر استكمال مباريات الدوري

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب الجزيرة، الصربي ميلوس كوسانوفيتش، أنه ينتظر بفارغ الصبر استكمال مباريات دوري الخليج العربي، بعدما توقفت المسابقة لأكثر من شهر حتى الآن، وتم تعليق مباريات الدوري منذ 14 مارس الماضي.

وقال كوسانوفيتش لصحيفة «أرينا سبورت» الصربية، إنه لا يوجد أحد لديه معلومات حول موعد استئناف المباريات، مشيراً إلى ضرورة الالتزام باحترازات السلامة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف: «أتمنى أن يتم اتخاذ قرار حاسم، سواء بتحديد موعد لاستكمال المباريات، أو إلغاء المسابقة، إذ إن الأهم هو حسم مستقبل البطولة، التي أتمنى أن تعود، وأن يحقق الجزيرة الفوز بلقبها».

في المقابل، قال مدافع الجزيرة إنه يلتزم بتأدية التدريبات يومياً في المنزل، وقال: «مثل جميع لاعبي كرة القدم حول العالم، أؤدي تدريبات يومية في المنزل، والأمر بالتأكيد في غاية الصعوبة، إذ إننا لا نتدرب بالمفهوم الذي نعرفه، ولكن يتم إرسال الخطط لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويقوم اللاعبون بتنفيذها في منازلهم».

وتحدث كوسانوفيتش عن احترازات الأمن والسلامة في الإمارات، وقال: «لقد اتخذت السلطات قرارات حازمة جيدة جداً، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إذ تم تحديد ساعات معينة للنزول إلى الشارع، وفقاً للضروريات، وعقب الحصول على إذن مسبق في بعض الأماكن، واستمرت فترة تصل إلى أسبوعين جميع المحال مغلقة، باستثناء متاجر البقالة والصيدليات، وذلك للسيطرة على تفشي الفيروس ومنع انتشاره بين الناس».

وأشار إلى أنه يتابع يومياً تطورات «كوفيد 19» في صربيا، وقال: «أعيش مع العديد من الصربيين هنا في الإمارات، ونتابع بشكل دائم التطورات في صربيا، وبالنسبة لي أتواصل مع أسرتي يومياً للاطمئنان عليهم، بينما بالنسبة لي أنا وأصدقائي هنا ملتزمون تماماً بالبقاء في المنزل، بعدما كنا نخرج بشكل دائم لتناول القهوة في الخارج، والذهاب إلى المحال التجارية».

ووجه ميلوس كوسانوفيتش رسالة إلى الشعب الصربي، وقال: «أتمنى أن يلتزم الناس باحترازات الأمن والسلامة، وأقول لهم يجب أن يبقوا في منازلهم وينفذوا الإجراءات التي يتم فرضها عليهم، وأن يستمعوا إلى توصيات الحكومة والسلطات في هذه الأوقات الصعبة، التي أتمنى أن تمر سريعاً، ويعود الجميع إلى حياته الطبيعية التي كان عليها قبل هذه الأزمة».

النجم الصربي:

«أتمنى أن يتم اتخاذ قرار حاسم حول الدوري بالاستكمال أو الإلغاء».

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