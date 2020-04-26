المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تسويق

طالب جمهور نادي الشارقة، على مواقع التواصل الاجتماعي، الإدارة الجديدة بالاهتمام أكثر في المرحلة المقبلة بعملية التسويق، وجذب الرعاة، خصوصاً أن حامل لقب الدوري، لا توجد لديه رعاة كثر.

ماندالوس

ذكرت صحيفة «سبورت تايم» اليونانية، أن أحد أندية دوري الخليج العربي تقدم بعرض لضم الدولي اليوناني بتروس ماندالوس، الذي يلعب في صفوف أيك أثينا، مشيرة إلى أن اللاعب يفاضل بين العرض الإماراتي، وعرض آخر من طرابزون التركي.

جلسة

ينتظر أن تعقد الإدارة الجديدة لشركة كرة القدم بنادي الشارقة، برئاسة عبدالله العجلة، جلسة عن بعد، مع مدرب الفريق الأول، عبدالعزيز العنبري، لتجديد الثقة فيه، وبحث متطلباته للفريق في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن العجلة يعد من أكبر الداعمين للعنبري في تدريب الفريق.