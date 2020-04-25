كازاريس: كنت قريباً من العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال لاعب فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي، الإكوادوري خوان كازاريس، إنه كان قريباً من الانتقال لصفوف فريق العين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد دخوله في مفاوضات متقدمة مع «الزعيم»، لكن الصفقة لم تكتمل بسبب بعض التفاصيل المالية، لكنه في الوقت الحالي سعيد بالاستمرار مع فريقه البرازيلي، خصوصاً أنه يحصل على دعم من قبل جماهير الفريق.

وقال كازاريس، لقناة «ديل فتبول» الإكوادورية، في تعليقه على مفاوضات العين معه: «هذا صحيح العين فاوضني، لكني الآن سعيد أيضاً باللعب لأتلتيكو مينيرو، البعض أيضاً يسألني إذا كنت أرغب في الانتقال لفريق كورينثيانز البرازيلي، بالنسبة لي نعم أود ذلك لأنني أحب أن أرتدي قميص فريق كبير، مثل كورنثيانز».

وكان من المقرر أن يلتحق لاعب خط الوسط الإكوادوري بصفوف فريق العين، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في خانة الجزائري عبدالرحمن مزيان، لتعزيز منطقة المناورات لكن الصفقة انهارت بسبب مغالاة النادي البرازيلي، عقب دخول أندية من دوري الخليج العربي، ومن الدوري السعودي، للحصول على خدمات اللاعب ذاته.