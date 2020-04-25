النصر يفاوض المدافع الياباني يوشيدا لضمه في الموسم المقبل

المصدر: أحمد طارق- دبي

ذكرت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن نادي النصر أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المدافع الياباني الدولي مايا يوشيدا، بداية من الموسم المقبل. وأوضحت أن يوشيدا، الذي يلعب في صفوف سامبدوريا الإيطالي على سبيل الإعارة من ساوثامبتون الإنجليزي حتى نهاية الموسم، قد لا يستمر في «الكالتشيو»، بسبب دخول نادي النصر طرفاً في المفاوضات مع اللاعب الذي سيعود إلى النادي الإنجليزي في نهاية يونيو المقبل.

يذكر أن مايا يوشيدا يبلغ من العمر 31 عاماً، وشارك مع ساوثامبتون في ثماني مباريات الدوري الإنجليزي في النصف الأول من الموسم، قبل أن ينتقل إلى سامبدوريا في يناير الماضي، إذ لعب مباراة واحدة في الدوري.

في جانب آخر، اعتبر نجم فريق النصر، الإسباني ألفارو نيغريدو، أن الوقت الحالي ليس مناسباً لاستئناف النشاط الكروي، خصوصاً الدوري، قائلاً إن الأمر قد يحتاج فترة طويلة، وقد يكون الأنسب استئنافه في الصيف أو بداية الموسم المقبل.

وشدد في حديث لصحيفة «إلينترا» الإسبانية على أنه لا يعرف بالضبط كيف سيتم حل هذه الإشكالية، لكنه قال إن الأهم بالنسبة للجميع هي الصحة العامة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأشاد نيغريدو بالضوابط التي وضعتها الإمارات، وقال إنها ساعدت كثيراً في الحد من انتشار الفيروس، مشيراً إلى أنه يأمل أن يكون عامل الحرارة مساعداً أيضاً في القضاء عليه.

نيغريدو: الوقت الحالي ليس مناسباً لاستئناف النشاط الكروي