المصدر: الامارات اليوم

منافسات

يحرص والد مدافع عجمان، خالد الزري، على التدريب بشكل شبه منتظم مع نجله، خلال فترة الحجر المنزلي، حيث تدور بينهما منافسات من خلال استخدام الدراجة الهوائية، ودائماً ما تأتي النتائج لمصلحة الوالد.

بشرى

بشّرت إدارة أحد الأندية لاعبيها بأنها لا تنوي تقليص رواتبهم حتى مايو المقبل، لثبات الميزانية المالية الخاصة بالنادي، لكنها عادت في نص الرسالة التي تلقاها اللاعبون إلى القول بأن الوضع من الممكن أن يتغير، إذا قررت رابطة المحترفين عودة النشاط الكروي لاحقاً.

زوران

بدأ نادٍ في أبوظبي رحلة البحث عن مدرب جديد لخلافة مدربه الحالي، الذي ينتمي إلى إحدى الدول الأوروبية، إذ اقترب مدرب العين السابق، الكرواتي زوران، من تولي تلك المهمة، خصوصاً أن المفاوضات معه، بحسب ما أكد بعض المصادر داخل النادي، قد اقتربت من نهايتها السعيدة.

كينو

اقترب الأهلي المصري من الحصول على خدمات لاعب الجزيرة، المعار إليه من بيراميدز، البرازيلي كينو، في الموسم المقبل، خصوصاً بعدما بدا على نادي الجزيرة عدم رغبته في تمديد إعارة اللاعب، بسبب المردود الذي قدمه، وارتفاع قيمة عقده السنوي.

تغير

كشف لاعب الوحدة، خليل الحمادي، أنه غيّر نمط حياته اليومية، إذ أصبح مهتماً بمتابعة الأخبار الرياضية حول العالم، خصوصاً أخبار انتقالات اللاعبين، والتغيرات المنتظرة في الأندية العالمية، على العكس من السابق، إذ لم يكن مهتماً بهذا الجانب، بسبب ارتباطه بالمباريات والتدريبات مع فريق العنابي.

تعقيم

كشف لاعب النصر، خالد جلال، عن قيامه، أول من أمس، بتعقيم منزله بالكامل، وذلك ضمن احترازات مواجهة تفشي فيروس كورونا، بحسب ما نشر على حسابه في «إنستغرام»، مطالباً الجميع بالقيام بهذه الخطوة.

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