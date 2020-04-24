علي إبراهيم: استمرار العنبري وعودة «مهندس الصفقات» يعيد الشارقة إلى المسار الصحيح

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قوبلت عودة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم السابق، عبدالله العجلة، للمنصب مجدداً بارتياح كبير في أوساط القلعة الشرقاوية، خصوصاً أن الرجل يلقب بـ«مهندس صفقات الملك» لدوره الكبير في التعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين محلياً ومن الأجانب، بجانب المدرب عبدالعزيز العنبري.

وقال مدرب المنتخب الأولمبي السابق، علي إبراهيم، لـ«الإمارات اليوم» إن تمسك النادي باستمرار العنبري خطوة جريئة ومهمة. وشدد على أن ثاني خطوة مهمة هي «عودة عبدالله العجلة بخبراته الإدارية الكبيرة التي ستعود بالفائدة على الفريق»، وقال إن ذلك «سيعيد الشارقة إلى المسار الصحيح».

وينتظر أن يكون ملف نجم الفريق البرازيلي إيغور حاضراً أمام شركة الكرة، بعدما تردد أخيراً أن اللاعب غاضب من كون راتبه أقل من زميله الجديد كايو لوكاس، رغم أن الأخير لم يقدم الشيء الكثير منذ التعاقد معه يناير الماضي.

وكان الخبر الآخر الذي كان له صدى كبير، تصريحات رئيس مجلس إدارة النادي علي سالم المدفع، عقب أول اجتماع، حيث شدد على أنهم متمسكون باستمرار العنبري، بعدما تردد أخيراً أنه في طريقه إلى الرحيل، بسبب خلافات داخلية وتدخلات من بعض الجهات في عمله.

وينتظر أن يجلس عبدالله العجلة مع العنبري لمعرفة كل احتياجاته للمرحلة المقبلة للاستمرار في قيادة الفريق والعمل على اعادته إلى مساره الصحيح، بعد التراجع الكبير الذي شهدته مسيرة الفريق، بعدما بدأ الموسم الحالي متصدراً، ثم تراجع حتى المركز الخامس قبل توقف الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعانى كذلك في الفترة السابقة بسبب تواضع مستوى بعض اللاعبين، بجانب غياب نجمه الأول إيغور نتيجة تكرار الإصابة.

ويتوقع أن تنعكس التغييرات الجديدة التي شهدها النادي بشكل عام، وشركة الكرة خصوصاً، إيجاباً على الفريق الذي يحتاج لاعبوه الى دفعات معنوية جديدة.

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