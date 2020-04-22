عيسى درويش: أتحدى أبنائي في الـ «بلاي ستيشن».. والأجواء الرياضية لا تغيب عن عائلتي

المصدر: منصور السندي - دبي

قال الحكم الدولي المونديالي السابق في كرة القدم، عيسى درويش، إن «الأجواء الرياضية لا تغيب عن عائلته، كون الجميع يحب الرياضة»، مشيراً إلى أنه في ظل الوضع الراهن، والتزام المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا، فإن ألعاب «البلاي ستيشن»، خصوصاً كرة القدم، حاضرة باستمرار في إطار تحد بينه وبين ابنيه الحكمين أحمد وحسين.

وقال عيسى درويش لـ«الإمارات اليوم» إنه ظل نحو 40 سنة مرتبطاً بكرة القدم، سواء لاعباً أو حكماً، ولم يتوقف عن ممارستها حتى بعد أن تقدم في السن إلا لظروف قاهرة.

وقال إنه يمارس الكرة في إطار المحافظة على اللياقة البدنية، مع بعض أصدقائه من اللاعبين القدامى، مثل لاعبي الشارقة والمنتخب سابقاً حسين غلوم وسعيد الكاس وعادل حديد، مؤكداً أنه اضطر في الفترة الأخيرة للتوقف بسبب الظروف الصحية الراهنة، واستعاض عنها بممارسة الرياضة لمدة ساعة كاملة يومياً من خلال دراجة هوائية.

وقال: «أعتبر نفسي محظوظاً جداً، كون عائلتي كلها رياضية. وحالياً بسبب الوضع الراهن، هناك أجواء عائلية مميزة في المنزل، وأحب دائماً ممارسة الـ(بلاي ستيشن)، التي يكون التميز فيها لأحمد، نظراً لمهاراته العالية فيها».

وأضاف: «التحكيم أعطاني كل شيء، خصوصاً حب الناس والعلاقات الاجتماعية الواسعة، كما أنني كنت عندما أشارك في مباراة خارجية دولية في كرة القدم اعتبر نفسي سفيراً لبلادي، واعتز دائماً بوجودي حكماً في مونديال ألمانيا في عام 2006».

وأشار درويش الذي كان لاعباً في الدرجة الثانية (سابقاً)، إلى أنه على الرغم من مضي سنوات طويلة على دخوله مجال التحكيم، واعتزاله الصافرة في فترة لاحقة، إلا أنه لن ينسى ما قدمه له استاذه في مجال التحكيم، الحكم الدولي السابق سالم سعيد، الذي كان السبب في وصوله إلى العالمية في التحكيم، وتميزه في هذا المجال، من خلال النصائح التي ظل يقدمها له، والتي استفاد منها كثيراً في مجال التحكيم، وصولاً للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2006 في ألمانيا.

ودعا عيسى درويش الجميع إلى ضرورة الحرص على ممارسة الرياضة بشكل عام، حتى لو في المنزل، نظراً لكونها تمنح الإنسان نشاطاً وحيوية وحياة صحية، وتجعله يحافظ دائماً على لياقته البدنية.

«أعتبر نفسي محظوظاً جداً كون عائلتي كلها رياضية».