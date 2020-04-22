المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تخفيض

رفض عضو مجلس إدارة في أحد أندية دوري الخليج العربي، التعليق على قرار تخفيض رواتب اللاعبين، مشيراً إلى أنه يرى أن هذا القرار لن تنفذه الأندية، بسبب أنها لم تتأثر في الأساس من أزمة فيروس «كورونا».

توعية

يبث اتحاد كرة القدم على صفحته عبر «تويتر» بعض الإرشادات الصحية الصادرة من «فيفا»، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حول أهمية ممارسة الرياضة في المنزل بسبب فيروس «كورونا» بهدف المحافظة على الصحة تحت شعار «كن نشطاً - حافظ على صحتك في المنزل».

رواتب

كشف لاعبون من أندية دوري الدرجة الأولى عن تسلمهم راتب شهر مارس كاملاً من دون أي خصم، بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن إداراتهم رفضت توضيح الموقف في ما يتعلق براتب الشهر الجاري.