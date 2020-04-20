المصدر: دبي-الامارات اليوم.

كارتيرون

أكد مصدر مقرب من مدرب الزمالك المصري الحالي، الفرنسي كارتيرون، أن الأخير يدرس عرضاً تقدم به أحد أندية المقدمة في دوري الخليج العربي لتدريبه، اعتباراً من الموسم المقبل، مؤكداً أن الطرفين يبحثان التوصل إلى إنجاح التعاقد.

المدفع

قابلت الأوساط الرياضية في الشارقة تعيين علي سالم المدفع، رئيساً لمجلس إدارة النادي، بعد حل المجلس السابق، بارتياح كبير، من أجل تصحيح مسار النادي، الذي شهد في الفترة الماضية خلافات إدارية تسببت في تراجع الفريق الأول، الذي كان متصدراً الدوري في بداية الموسم الحالي.

جوناثان

ذكرت صحيفة «لوس بلير» المكسيكية أن أندية إماراتية تنافس إندهوفن الهولندي وكالياري الإيطالي للحصول على خدمات مهاجم كروز أزول المكسيكي، الأوروغوياني جوناثان رودريغيز خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن اللاعب لديه في رصديه 10 أهداف في الدوري المكسيكي.