المصدر: دبي-الامارات اليوم.

عرض

رفض اللاعب الأوروغوياني جوناثان رودريغز، عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب ما ذكرت صحيفة فوتبول توتال المكسيكية، مشيرة إلى أن لاعب كروز أزول لديه عرضان من أوروبا، ويميل إلى الموافقة على أحدهما.

تعاقدات

قال مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه من حق جمهور نادي الشارقة معرفة مَن كان يسعى لإنهاء عقد مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري، والتعاقد مع مدرب شباب الأهلي السابق أروابارينا، وكذلك مَن وراء قرار التعاقد مع ريكاردو غوميز والبرازيلي كايو لوكاس.

رواتب

أكد رئيس شركة كرة القدم لأحد أندية دوري الخليج العربي، التي تتواجد في القسم الثاني للترتيب، أن إدارته لم تفاتح لاعبيها لتخفيض الرواتب، وأنها بانتظار ما ستؤول إليه مفاوضات بقية الأندية مع لاعبيها للاستفادة من تجربتها في هذا المجال.