جبر: الأندية لن تتضرر حتى مايو.. المشكلات ستظهر إذا امتد الدوري إلى سبتمبر

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أكد عضو مجلس إدارة نادي عجمان المدير المالي، الدكتور محمد جبر، التزام ناديه بكل ما صدر عن اتحاد الكرة من توصيات، بتقليص الرواتب الشهرية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتوقف النشاط الكروي في تلك الفترة، باعتباره المظلة التي تنضوي تحتها الأندية.

وكان اتحاد الكرة وافق، في وقت سابق، على توصية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بتخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 40%.

وقال محمد جبر لـ«الإمارات اليوم»: «نحن مع أي قرارات أو توصيات تصدر من اتحاد الكرة أو رابطة دوري المحترفين، لكن سيبقى رأي نادي عجمان أن تلغى مسابقة الدوري حفاظاً على الصحة العامة، وتفادي أي خلل لمسابقات الموسم المقبل».

وعزا عضو مجلس إدارة نادي هذا المطلب إلى أن الأندية ليست متضررة مالياً حتى نهاية مايو المقبل، لأن لديها ميزانية تحصلت عليها من الجهات المعنية، لكن الضرر الحتمي سيقع عليها لو تم تمديد المسابقة إلى شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح: «في تلك الحالة ستكون الأندية مطالبة بتدبير ميزانية إضافية ليست بالقليلة، لتغطية رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية خلال تلك الفترة، وهذا أمر ليس بالسهل تحقيقه، إضافة إلى أن قرار تمديد المسابقة سيجعل الأندية تقع تحت رحمة اللاعبين، لمطالبتهم بتمديد عقودهم خلال الأشهر الثلاثة التي ستضاف إلى النشاط الكروي»، وتابع: «اللاعبون في الأساس يشترطون التوقيع لفترات أطول عند رغبة الأندية في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، فكيف ستكون الحال ونحن نتفاوض معهم في تلك الفترة للبقاء ثلاثة أشهر، أتصور أنهم سيضعون شروطاً صعبة حول الراتب وأيضاً حول المطالبة بعقود أطول، وربما لا توجد رغبة لدى الأندية في بقاء بعض اللاعبين، ممن انتهت عقودهم معهم في الموسم المقبل»، وأكمل: «الوضع في الدوري الإماراتي يختلف عنه في الدوريات الأوربية، فالأندية هناك مرتبطة مع لاعبيها لسنوات طويلة، على العكس من هنا، فالتعاقدات مع الأجانب تكون موسماً أو موسمين، وهناك عدد غير قليل من المحترفين الأجانب ستنتهي عقودهم في نهاية الموسم، وهذا سيحدث ارتباكاً كبيراً في الفترة المقبلة».

وزاد: «هناك إشكالية أخرى قد تحدث بأن هناك لاعبين قد وقّعوا عقوداً مع أندية أخرى خلال فترة الأشهر الستة المسموح لهم فيها بالانتقال إلى أي نادٍ آخر، فكيف سيواجهون أنديتهم الجديدة إذا ما استكمل نشاط المسابقة في أي وقت استقرت عليه الرابطة، لذلك يبقى الخيار الأفضل للجميع هو عدم استكمال المسابقة».

وأشار عضو مجلس إدارة نادي عجمان: «هناك صعوبات أخرى تتعلق بتجهيزات الفرق لبطولة الدوري، وحاجتها إلى فترة تراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر للتحضير الفني والبدني، فإذا استكملت المسابقة في شهر أغسطس، فكيف ستستعد الفرق في الأوقات المناخية الصعبة خلال يونيو ويوليو داخل الدولة، خصوصاً أن إقامة معسكرات في أوروبا قد تكون أمراً صعباً لعدم وجود دلالات واضحة غلى موعد انتهاء جائحة (كورونا)».