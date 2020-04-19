مدرب منتخب الشباب: زوران ينافس العنبري على تدريب «الأبيض»

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد مدرب منتخب الشباب لكرة القدم، الكرواتي فيردو ميلين، الذي أقيل من منصبه العام الماضي، أن الاهتمام الذي يجده مواطناه: مدرب المنتخب، الكرواتي زلاتكو داليتش، ومدرب العين السابق، زوران ماميتش، بالتعاقد معهما لقيادة المنتخب الوطني أو أندية دوري الخليج العربي، ليس مستغرباً بسبب النتائج التي حققها الثنائي مع فريق العين، الذي وصل تحت قيادة زلاتكو إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بينما حصل على وصافة مونديال الأندية مع زوران، وأن الأخير ينافس مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، على قيادة المنتخب الوطني.

وقال فيردو ميلين لصحيفة «سبورتسكي» الكرواتية، إنه لايزال على تواصل مع المسؤولين في كرة القدم الإماراتية، وإن مواطنه، زوران ماميتش، يعد أحد المرشحين لتدريب المنتخب الوطني، وقال: «كما ذكرت، فإن المدربين الكرواتيين يحظون بالتقدير هناك، في الفترة الأخيرة أصبح زوران أحد الأسماء المطروحة لقيادة المنتخب هناك».

وأشار الكرواتي فيردو إلى أنه من من خلال تجربته في العمل بالإمارات، فإنه يعرف قيمة المدربين الكروات في منطق الخليج، وقال: «لقد حدثت تغيرات في اتحاد الكرة، وهم يبحثون عن أسماء جديدة لقيادة المنتخب، وزوران ماميتش أحد الأسماء، إلى جانب مدرب فريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري».

وتابع: «هناك دائماً حديث واهتمام من الإمارات بالتعاقد مع المدربين الكرواتيين، وقال: «أنا لا أعرف الكثير عن زلاتكو، لكنه يحظى بتقدير كبير في الإمارات، وليس بمستغرب إذا كانوا يريدون التعاقد معه، كما أن لدي معلومات أيضاً بإن زوان مطلوب على صعيد الأندية هناك، وعلى وجه التجديد من جانب فريق الشارقة، ففي حال غادر مدربه، عبدالعزيز العنبري، المنصب، فإن زوران سيكون البديل في الوقت الحالي أو في الموسم الجديد».

وقال المدرب، الذي التحق بالعمل في اتحاد الكرة في يونيو 2017 مدرباً للناشئين تحت 17 عاماً، وتحول لاحقاً لمنتخب الشباب تحت 19 عاماً، إن الإماراتيين مهتمون بالمدرسة الكرواتية، وإن مدرب فريق النصر الحالي، كرونو جورسيتش، يحتل المركز السادس في جدول الترتيب، وهو يحظى بثقة الإدارة من دون أي قيود أو شروط، بالنسبة لي أنا متأكد من أن عدد المدربين الكروات سيزداد في الإمارات بعد نهاية وباء (كورونا)».

وحول ما إذا كان سيعود للتدريب في الإمارات مجدداً، قال المدرب الكرواتي إنه تلقى اتصالات خلال الموسم من الإمارات ومن كرواتيا، وقال: «في الوقت الحالي لا أستطيع أن أقول إلى أين سأذهب، كل الخيارات ممكنة في الوقت الحالي، لا أحد يعرف ماذا ينتظره في المستقبل، أنا لا أتحدث عن أمر معين، بالنسبة لي أنا مستعد للعمل وأفتقد وظيفة التدريب».

اتحاد كرة القدم يبحث عن أسماء جديدة لقيادة المنتخب، وزوران أحد الأسماء المرشحة.

لا أعرف الكثير عن زلاتكو، لكنه يحظى بتقدير كبير في الإمارات.